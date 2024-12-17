Областной «Проектный институт» ищет 40 специалистов

В Ярославской области ГАУ «Проектный институт» планирует принять на работу еще 40 человек, в том числе главного архитектора. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил первый заместитель председателя правительства области Денис Хохряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Учреждение работает с марта 2023 года, в 2025 году объем работ значительно увеличится: планируется выполнить более 100 проектов по строительству социальных объектов, благоустройству территорий, модернизации объектов ЖКХ и ремонту дорог.

Господин Хохряков сообщил, что институт должен взять на себя большинство бюджетных проектов для обеспечения качества подготовки документации.

«Планируем поднять зарплату. Она и сейчас находится на уровне рынка, но мы хотим привлечь действительно ценные кадры»,— отметил Денис Хохряков. Он добавил, что работа в «Проектном институте» предоставляет возможность влиять на изменения в городах и вносить вклад в развитие области.

Антон Голицын