В Хакасии осужденного за бандитизм лишили приобретенного российского гражданства

МВД Хакасии лишило приобретенного российского гражданства уроженца Азербайджана за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщил Telegram-канал республиканской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2013 году мужчина получил российский паспорт. В последующем он был осужден на 10 лет колонии строгого режима за бандитизм (ст. 209 УК РФ).

«Главой МВД по Республике Хакасия Владимиром Генераловым принято решение о прекращении гражданства РФ в отношении указанного гражданина. После отбытия назначенного наказания к мужчине будут применены меры принудительной высылки с территории России»,— указывается в сообщении полиции.

Илья Николаев