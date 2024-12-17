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Суд в Новосибирске наложил арест на счета оператора аквапарка на 177 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области в рамках обеспечения по иску владельца аквапарка «Аквамир» — ООО «ВДТ-Строй» — наложил арест на счета и имущество управляющей компании ООО «Белая Сфера-Констракшн». Заявитель требует взыскать задолженность по аренде на 164,8 млн руб., а также 12,5 млн руб. задолженности по возврату неосновательного обогащения.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как указано в иске, неприменение обеспечительных мер может причинить ООО «ВДТ-Строй», а также его кредиторам в деле о банкротстве значительный ущерб.

В октябре этого года в Москве в рамках возбужденного следственным управлением (СУ) ФСБ уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) были задержаны и отправлены под домашний арест конкурсный управляющий ООО «ВДТ-Строй» Дмитрий Воронин и управляющая новосибирским аквапарком, генеральный директор ООО «Белая Сфера-Констракшн» Наталья Муханова, а также соучредитель этой компании Аркадий Тарабрин.

Как уже рассказывал «Ъ», «Аквамир» был введен в эксплуатацию его владельцем — ООО «ВДТ строй» — в 2016 году с привлечением кредитных средств, полученных в Межтопэнергобанке. С момента запуска аквапарка его гендиректором являлась Наталия Муханова, оставившая ради «Аквамира» должность замминистра экономического развития Новосибирской области.

В 2019 году Агентство по страхованию вкладов (АСВ), осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке (лишен лицензии в 2017 году), подало в суд на «ВДТ строй» из-за долга в 2,2 млрд руб., после чего занялось управлением аквапарком. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Через год после этого АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн». Его гендиректором являлась Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, который ранее возглавлял одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» Эдуарда Тарана.

В итоге, как считают в ФСБ, средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а участникам аферы. На данный момент речь в деле идет о хищении порядка 200 млн руб.

По данным «Ъ», в качестве заказчика этого преступления ФСБ рассматривает новосибирского олигарха Эдуарда Тарана, который, якобы, несколько лет вынашивал планы получить у АСВ аквапарк «Аквамир», приносящий неплохую прибыль.

Лолита Белова

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