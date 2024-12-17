Экс-замдиректора красноярского УЗС осудили на девять лет за взятку машиной

Суд вынес приговор бывшему замдиректора МП Красноярска «Управление зеленого строительства» (МП «УЗС»). Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 11,7 млн руб. за получение взяток (ч.6 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в мае 2018 года МКУ «УДИБ» и МП «УЗС» заключили контракты на благоустройство и озеленение Красноярска. Срок сдачи работ был определен до начала зимней универсиады-2019.

Как считают правоохранители, фигурант дела был назначен ответственным за исполнение контракта. «Понимая, что своими силами предприятие не справится, он вспомнил про своего приятеля», который работал в двух фирмах. Замдиректора предложил знакомому заключить с этими фирмами договоры без конкурентных процедур. Всего между предприятием и компаниями были заключены 17 контрактов на общую сумму более 19 млн руб.

За это чиновник якобы получил вознаграждение в виде автомобиля Toyota Land Cruiser 200, а также его обслуживание на 312 тыс. руб. Договор купли-продажи иномарки был оформлен на третью фирму. Спустя неделю обвиняемый по договору аренды получил право пользования автомобилем, а в сентябре 2019-го он, якобы, приобрел машину у предприятия.

Александра Стрелкова