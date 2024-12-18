Страховые компании России по страхованию имущества (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

№ Страховая компания Сумма взносов (премий; млн руб. Доля рынка Сумма выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 86015,86 16,7% 28617,64 33,3% 2 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 73035,78 14,2% 35017,20 47,9% 3 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 67277,38 13,1% 30257,11 45,0% 4 Страховое акционерное общество ВСК» 45391,89 8,8% 17846,57 39,3% 5 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 43245,41 8,4% 7245,74 16,8% 6 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 38425,33 7,5% 16886,63 43,9% 7 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 25262,82 4,9% 7332,34 29,0% 8 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 24281,27 4,7% 11256,00 46,4% 9 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 23647,63 4,6% 7963,89 33,7% 10 Акционерное общество «Т-Страхование» 11312,90 2,2% 4570,28 40,4% 11 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 10600,56 2,1% 4289,61 40,5% 12 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 8999,94 1,8% 3894,81 43,3% 13 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант» 7729,35 1,5% 3576,03 46,3% 14 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 6596,33 1,3% 4433,54 67,2% 15 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 4776,75 0,9% 1255,87 26,3% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 4741,55 0,9% 1167,31 24,6% 17 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 4137,81 0,8% 23,20 0,6% 18 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование» 3032,11 0,6% 117,50 3,9% 19 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Независимая страховая группа» 2896,41 0,6% 8,39 0,3% 20 Акционерное общество «Зетта Страхование» 2315,88 0,5% 946,51 40,9% 21 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 2108,04 0,4% 1290,38 61,2% 22 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 1747,76 0,3% 567,18 32,5% 23 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 1266,57 0,2% 185,51 14,6% 24 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1201,21 0,2% 413,43 34,4% 25 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1041,56 0,2% 73,51 7,1% 26 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 967,14 0,2% 322,45 33,3% 27 Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс» 907,47 0,2% 382,01 42,1% 28 Акционерное общество «Баланс Страхование» 788,18 0,2% 0,14 0,0% 29 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 757,70 0,1% 360,67 47,6% 30 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 678,12 0,1% 173,07 25,5% 31 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт» 656,24 0,1% 291,98 44,5% 32 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 592,95 0,1% 149,55 25,2% 33 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 575,07 0,1% 526,84 91,6% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 519,17 0,1% 176,30 34,0% 35 Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование» 501,38 0,0% 77,11 15,4% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 467,14 0,0% 147,05 31,5% 37 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс» 464,37 0,0% 87,45 18,8% 38 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 419,19 0,0% 38,29 9,1% 39 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 398,57 0,0% 3,93 1,0% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 380,90 0,0% 10,94 2,9% 41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 357,73 0,0% 80,96 22,6% 42 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 346,92 0,0% 12,55 3,6% 43 Акционерное общество «Страховая компания Турикум» 341,60 0,0% 2804,49 821,0% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 337,67 0,0% 66,55 19,7% 45 Акционерное общество «Д2 Страхование» 329,93 0,0% 27,61 8,4% 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 268,37 0,0% 158,95 59,2% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 243,17 0,0% — — 48 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 234,50 0,0% 49,59 21,1% 49 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 212,94 0,0% 156,14 73,3% 50 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 154,87 0,0% 6,49 4,2% 51 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 153,34 0,0% 56,03 36,5% 52 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 130,25 0,0% 26,48 20,3% 53 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 129,93 0,0% 11,83 9,1% 54 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 126,55 0,0% 27,31 21,6% 55 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 124,23 0,0% 26,62 21,4% 56 Акционерное общество «Гута-Страхование» 95,48 0,0% 0,66 0,7% 57 Акционерное общество «Страховая компания Солидарность» 91,26 0,0% 21,21 23,2% 58 Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур» 80,32 0,0% 61,50 76,6% 59 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование» 68,35 0,0% 3,19 4,7% 60 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 61,39 0,0% 10,05 16,4% 61 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 20,95 0,0% 3,01 14,4% 62 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»» 18,50 0,0% 7,97 43,1% 63 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 18,39 0,0% 3,61 19,6% 64 Акционерное общество «Страховое общество Талисман» 12,50 0,0% 2,11 16,8% 65 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 11,52 0,0% 6,45 56,0% 66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 11,31 0,0% 0,15 1,3% 67 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 9,02 0,0% 1,65 18,3% 68 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооперативное единство» 7,40 0,0% 0,84 11,3% 69 Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант» 4,68 0,0% 45,33 969,0% 70 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб» 2,32 0,0% - - 71 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс» 2,05 0,0% 0,00 0,0% 72 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 1,31 0,0% 0,56 42,8% 73 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кредит доверия» 0,80 0,0% 0,00 1,1% 74 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Парус» 0,14 0,0% — — 75 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ИНСАНГО» 0,12 0,0% — — 76 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Эталон» 0,06 0,0% 1,61 2901,4% 77 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 0,02 0,0% — — 78 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Уютный Дом-1» 0,01 0,0% — —