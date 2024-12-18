Страховые компании России по страхованию имущества (с учетом входящего перестрахования) на 01.10.2024 г.

|
|№
|Страховая компания
|Сумма взносов (премий; млн руб.
|Доля рынка
|Сумма выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|86015,86
|16,7%
|28617,64
|33,3%
|2
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|73035,78
|14,2%
|35017,20
|47,9%
|3
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|67277,38
|13,1%
|30257,11
|45,0%
|4
|Страховое акционерное общество ВСК»
|45391,89
|8,8%
|17846,57
|39,3%
|5
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|43245,41
|8,4%
|7245,74
|16,8%
|6
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|38425,33
|7,5%
|16886,63
|43,9%
|7
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|25262,82
|4,9%
|7332,34
|29,0%
|8
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|24281,27
|4,7%
|11256,00
|46,4%
|9
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|23647,63
|4,6%
|7963,89
|33,7%
|10
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|11312,90
|2,2%
|4570,28
|40,4%
|11
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|10600,56
|2,1%
|4289,61
|40,5%
|12
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|8999,94
|1,8%
|3894,81
|43,3%
|13
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания Энергогарант»
|7729,35
|1,5%
|3576,03
|46,3%
|14
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|6596,33
|1,3%
|4433,54
|67,2%
|15
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|4776,75
|0,9%
|1255,87
|26,3%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|4741,55
|0,9%
|1167,31
|24,6%
|17
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|4137,81
|0,8%
|23,20
|0,6%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Газпром страхование»
|3032,11
|0,6%
|117,50
|3,9%
|19
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Независимая страховая группа»
|2896,41
|0,6%
|8,39
|0,3%
|20
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|2315,88
|0,5%
|946,51
|40,9%
|21
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|2108,04
|0,4%
|1290,38
|61,2%
|22
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|1747,76
|0,3%
|567,18
|32,5%
|23
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|1266,57
|0,2%
|185,51
|14,6%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|1201,21
|0,2%
|413,43
|34,4%
|25
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|1041,56
|0,2%
|73,51
|7,1%
|26
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование»
|967,14
|0,2%
|322,45
|33,3%
|27
|Общество с ограниченной ответственностью «Русское страховое общество Евроинс»
|907,47
|0,2%
|382,01
|42,1%
|28
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|788,18
|0,2%
|0,14
|0,0%
|29
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|757,70
|0,1%
|360,67
|47,6%
|30
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|678,12
|0,1%
|173,07
|25,5%
|31
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Инсайт»
|656,24
|0,1%
|291,98
|44,5%
|32
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|592,95
|0,1%
|149,55
|25,2%
|33
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|575,07
|0,1%
|526,84
|91,6%
|34
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|519,17
|0,1%
|176,30
|34,0%
|35
|Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Страхование»
|501,38
|0,0%
|77,11
|15,4%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания»
|467,14
|0,0%
|147,05
|31,5%
|37
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Пульс»
|464,37
|0,0%
|87,45
|18,8%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|419,19
|0,0%
|38,29
|9,1%
|39
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|398,57
|0,0%
|3,93
|1,0%
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|380,90
|0,0%
|10,94
|2,9%
|41
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|357,73
|0,0%
|80,96
|22,6%
|42
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование»
|346,92
|0,0%
|12,55
|3,6%
|43
|Акционерное общество «Страховая компания Турикум»
|341,60
|0,0%
|2804,49
|821,0%
|44
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР»
|337,67
|0,0%
|66,55
|19,7%
|45
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|329,93
|0,0%
|27,61
|8,4%
|46
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта»
|268,37
|0,0%
|158,95
|59,2%
|47
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК»
|243,17
|0,0%
|—
|—
|48
|Акционерное общество Страховая компания Чулпан»
|234,50
|0,0%
|49,59
|21,1%
|49
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»
|212,94
|0,0%
|156,14
|73,3%
|50
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи»
|154,87
|0,0%
|6,49
|4,2%
|51
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|153,34
|0,0%
|56,03
|36,5%
|52
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|130,25
|0,0%
|26,48
|20,3%
|53
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|129,93
|0,0%
|11,83
|9,1%
|54
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|126,55
|0,0%
|27,31
|21,6%
|55
|Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование»
|124,23
|0,0%
|26,62
|21,4%
|56
|Акционерное общество «Гута-Страхование»
|95,48
|0,0%
|0,66
|0,7%
|57
|Акционерное общество «Страховая компания Солидарность»
|91,26
|0,0%
|21,21
|23,2%
|58
|Акционерное общество «Страховая компания Бестиншур»
|80,32
|0,0%
|61,50
|76,6%
|59
|Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит Страхование»
|68,35
|0,0%
|3,19
|4,7%
|60
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|61,39
|0,0%
|10,05
|16,4%
|61
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|20,95
|0,0%
|3,01
|14,4%
|62
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Страховой дом «Платинум»»
|18,50
|0,0%
|7,97
|43,1%
|63
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|18,39
|0,0%
|3,61
|19,6%
|64
|Акционерное общество «Страховое общество Талисман»
|12,50
|0,0%
|2,11
|16,8%
|65
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|11,52
|0,0%
|6,45
|56,0%
|66
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта»
|11,31
|0,0%
|0,15
|1,3%
|67
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|9,02
|0,0%
|1,65
|18,3%
|68
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооперативное единство»
|7,40
|0,0%
|0,84
|11,3%
|69
|Акционерное общество «Страховая группа Авангард-Гарант»
|4,68
|0,0%
|45,33
|969,0%
|70
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб»
|2,32
|0,0%
|-
|-
|71
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кооп-Ресурс»
|2,05
|0,0%
|0,00
|0,0%
|72
|Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования»
|1,31
|0,0%
|0,56
|42,8%
|73
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Кредит доверия»
|0,80
|0,0%
|0,00
|1,1%
|74
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Парус»
|0,14
|0,0%
|—
|—
|75
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования ИНСАНГО»
|0,12
|0,0%
|—
|—
|76
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Эталон»
|0,06
|0,0%
|1,61
|2901,4%
|77
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф»
|0,02
|0,0%
|—
|—
|78
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования Уютный Дом-1»
|0,01
|0,0%
|—
|—