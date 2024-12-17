Командующий РВСН: РФ создаст не менее эффективные, чем «Орешник», ракеты

Объекты системы американской противоракетной обороны (ПРО) в Румынии и Польше не в состоянии повлиять на возможности Ракетных войск стратегического назначения России. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» по случаю отмечаемого сегодня Дня РВСН. Он добавил, что РФ близка к созданию ракет, не менее эффективных, чем «Орешник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий РВСН Сергей Каракаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Командующий РВСН Сергей Каракаев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Генерал-полковник уточнил, что пуски этих ракет на максимальную дальность планируются в рамках госиспытаний перспективных ракетных комплексов. «В современной России проводились такие пуски на максимальную дальность с целью оценки соответствия их характеристик заданным требованиям. Они осуществляются в акваторию Тихого океана... По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты. В рамках проведения государственных летных испытаний перспективных ракетных комплексов также планируются пуски ракет на максимальную дальность»,— сказал он.

Сергей Каракаев также сообщил о разработке новых типов боевых блоков для межконтинентальных баллистических ракет (МБР), включая гиперзвуковой блок комплекса «Авангард» и гиперзвуковое оснащение комплекса «Орешник». Командующий РВСН обратил внимание, что это только часть разработок, о которых до этого не сообщалось.

Предложения РВСН в новую госпрограмму вооружений будут связаны в том числе с постановкой на боевое дежурство ракетных комплексов «Сармат» и «Осина», продолжил генерал-полковник.

По словам господина Каракаева, американские средства ПРО в Европе не могут перехватывать запущенные Россией МБР. «По поводу размещения объектов ПРО в Польше, как ранее и в Румынии: можно с уверенностью сказать, что результативность данных шагов американского руководства с точки зрения снижения боевых возможностей РВСН практически нулевая»,— сказал Сергей Каракаев.

Сергей Каракаев также заявил, что межконтинентальные баллистические ракеты оснащены развитыми системами противодействия ПРО и имеют короткий активный участок траектории, что затрудняет их обнаружение и перехват. Генерал-полковник подчеркнул, что Россия совершенствует свои стратегические ракетные комплексы с учетом возможностей американской противоракетной обороны.

Превентивный подход позволяет российским специалистам предвидеть угрозы и прогнозировать возможные сроки их возникновения. В результате в российские ракетные комплексы закладываются технические решения, которые будут эффективны при любых вариантах развития глобальной системы ПРО США и их союзников, заключил командующий РВСН.