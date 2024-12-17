Состоялась премьера спектакля Камерного театра «Братья Карамазовы»

В Ярославле прошла премьера спектакля «Братья Карамазовы» камерного театра им. Юрия Ваксмана. Спектакль поставил новый главный режиссер театра Виктор Тереля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лариса Сахарова Фото: Лариса Сахарова

Премьерные показы спектакля прошли в Доме актера им. Сергея Пускепалиса 15 и 16 декабря. Господин Тереля выступил не только режиссером, но и актером: он сыграл две роли — Черта и Инквизитора. В роли Ивана Карамазова предстал Илья Гришин, Алексея Карамазова — Андрей Багиров, Мити — Егор Кубрак. Старца Зосиму сыграл народный артист РФ Георгий Эльнатанов.

Действие разворачивается в пространстве храма, декораций выполнены в виде фресок, на сцене стоят иконы и церковные свечи. На протяжении всего спектакля зрители ощущают запах ладана и слышат церковные песнопения.

Напомним, что это первая премьера театра после того, как он стал структурным подразделением Театра юного зрителя. Билеты на оба дня премьеры были раскуплены.

Алла Чижова