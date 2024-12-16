Участники слушаний в Нижнем Новгороде поддержали объединение с Кстовским округом

В Нижнем Новгороде 16 декабря прошли публичные слушания по вопросу объединения города с Кстовским муниципальным округом. Новое муниципальное образование получит статус городского округа с административным центром в Нижнем Новгороде.

Нижегородцев интересовала ситуация с сохранением льгот для сельских жителей и тарифами ЖКХ, переоценкой кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, транспортного обслуживания.

По словам заместителя главы нижегородской администрации Леонида Стрельцова, после объединения для жителей Кстовского округа на прежнем уровне останутся все имеющиеся у них тарифы, налоги и льготы, в том числе и те, что положены им, как проживающим в сельской местности. Статусы их населенных пунктов не изменятся.

«Никаких новых платежей и потери преимуществ, которыми пользуются жители сельских территорий, не будет. Все, что положено по закону, останется в силе и после объединения с Нижним Новгородом»,– сообщил господин Стрельцов. Он также добавил, что Нижний Новгород, как город-миллионник, имеет возможность привлекать больше федеральных средств на инфраструктурные проекты. Эти средства будут предназначены и для Кстовского округа.

Председатель гордумы Евгений Чинцов отметил, что слушания прошли в соответствии с нормами законодательства. Теперь городская дума должна будет принять окончательное решение об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа с учетом результатов этих слушаний.

Как писал «Ъ-Приволжье», с инициативой об объединении двух муниципальных образований выступил глава Кстовского округа Иван Уланов. Совет депутатов Кстовского округа поддержал эту инициативу большинством голосов. После этого предложение одобрила городская дума Нижнего Новгорода. В обоих муниципалитетах были объявлены публичные слушания. В Кстово по итогам слушаний и голосования с незначительным перевесом также победили сторонники объединения.

Андрей Репин