Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участники слушаний в Нижнем Новгороде поддержали объединение с Кстовским округом

В Нижнем Новгороде 16 декабря прошли публичные слушания по вопросу объединения города с Кстовским муниципальным округом. Новое муниципальное образование получит статус городского округа с административным центром в Нижнем Новгороде.

Нижегородцев интересовала ситуация с сохранением льгот для сельских жителей и тарифами ЖКХ, переоценкой кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, транспортного обслуживания.

По словам заместителя главы нижегородской администрации Леонида Стрельцова, после объединения для жителей Кстовского округа на прежнем уровне останутся все имеющиеся у них тарифы, налоги и льготы, в том числе и те, что положены им, как проживающим в сельской местности. Статусы их населенных пунктов не изменятся.

«Никаких новых платежей и потери преимуществ, которыми пользуются жители сельских территорий, не будет. Все, что положено по закону, останется в силе и после объединения с Нижним Новгородом»,– сообщил господин Стрельцов. Он также добавил, что Нижний Новгород, как город-миллионник, имеет возможность привлекать больше федеральных средств на инфраструктурные проекты. Эти средства будут предназначены и для Кстовского округа.

Председатель гордумы Евгений Чинцов отметил, что слушания прошли в соответствии с нормами законодательства. Теперь городская дума должна будет принять окончательное решение об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа с учетом результатов этих слушаний.

Как писал «Ъ-Приволжье», с инициативой об объединении двух муниципальных образований выступил глава Кстовского округа Иван Уланов. Совет депутатов Кстовского округа поддержал эту инициативу большинством голосов. После этого предложение одобрила городская дума Нижнего Новгорода. В обоих муниципалитетах были объявлены публичные слушания. В Кстово по итогам слушаний и голосования с незначительным перевесом также победили сторонники объединения.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...