Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СимбЭК требует мусора

Ульяновский областной суд снова рассмотрит иск о незаконности террсхемы обращения с отходами

Симбирская экологическая компания (СимбЭК) в очередной раз направила в Ульяновский областной суд иск о незаконности новой террсхемы обращения с отходами. Прежняя террсхема в версии 2022 года была отменена областным судом по иску той же СимбЭК. В новом иске компания снова отмечает, что новой террсхемой опять нарушены ее интересы, построенный компанией полигон ТКО, имеющий все необходимые документы, в схеме потоков не указан, хотя, согласно законодательству, чиновники были обязаны его включить. Истец также указывает на другие нарушения законодательства, в том числе на отсутствие обязательных документов у действующих полигонов. Эксперты считают, что областной суд с большой долей вероятности может удовлетворить иск, поскольку невключение уже построенного и оформленного объекта обращения с отходами действительно является однозначным нарушением федеральных требований.

Истец заявляет о ненормальности схемы потоков, при которых мусор идет на переполненный полигон ТКО, а полигон в Новоспасском пустует

Истец заявляет о ненормальности схемы потоков, при которых мусор идет на переполненный полигон ТКО, а полигон в Новоспасском пустует

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Истец заявляет о ненормальности схемы потоков, при которых мусор идет на переполненный полигон ТКО, а полигон в Новоспасском пустует

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На минувшей неделе Ульяновский областной суд принял и передал для рассмотрения судье иск Симбирской экологической компании (ООО СимбЭК, зарегистрировано в райцентре Новоспасском Ульяновской области, владельцы — нижегородские предприниматели) к региональному министерству ЖКХ и строительства о признании недействующей новой террсхемы обращения с отходами, принятой и введенной приказом министерства в ноябре этого года.

СимбЭК с 2016 года реализует в Ульяновской области проект строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса (тогда с губернатором Сергеем Морозовым было подписано соглашение о реализации этого инвестпроекта). С тех пор компания постоянно судится с правительством региона в связи с тем, что региональная власть не желает учитывать ее интересы, формируя территориальную схему обращения с отходами. В 2017 году СимбЭК, дойдя до Верховного суда, добилась признания недействующей террсхемы обращения с отходами, разработанной облправительством в 2016 году (после чего, учитывая будущий полигон СимбЭК в Новоспасском, минЖКХ разработало новую террсхему, включающую в себя не четыре, как было прежде, а пять зон обращения с отходами). Затем компания судилась с облправительством, заставляя его признать инвестпрограмму компании, и снова выиграла суд. Потом, когда в 2022 году была разработана новая (доработанная) террсхема, компания СимбЭК подала иск о незаконности этой террсхемы, поскольку в ней опять не были учтены интересы компании, которая к этому времени уже построила полигон ТКО. Областной суд согласился с требованиями компании, и в марте этого года апелляционная инстанция подтвердила решение, после чего оно вступило в законную силу. Фактически после этого террсхема региона «откатилась» к изменениям 2019 года, но СимбЭК снова подала иск к минЖКХ, теперь уже требуя признать недействующей террсхему в версии-2019, также указывая на нарушения требований законодательства и отсутствие учета интересов СимбЭК. Однако 2 декабря областной суд прекратил производство по делу в связи с принятием новой версии террсхемы-2024 вместо версии-2022, отмененной по иску СимбЭК.

Как сообщал «Ъ», к новой террсхеме-2024 у экспертов сразу же возникли вопросы. Так, несмотря на то, что ранее эксперты указывали на сомнительность сохранения в террсхеме пятой зоны (южные районы Ульяновской области), которая фактически при больших расстояниях зоны и низком объеме вывозимых ТКО становится для регоператоров при действующих нормативах нерентабельной, в проекте новой террсхемы она также присутствует, но при этом схема потоков ТКО не учитывает полигон СимбЭК в Новоспасском районе. Он только указан в схеме перспективных потоков с оговоркой, что деятельность будет возможна «после установления предельных тарифов». В то же время уже заполненный полигон компании «Уют» в Кузоватовском районе показан в схеме потоков до 2030 года. Кроме того, несмотря на то, что террсхема просчитывается до 2030 года, никаких перспективных изменений по схеме потоков ТКО по годам в ней не прописано.

Как отметила в беседе с «Ъ» директор и совладелец СимбЭК Татьяна Большухина, поскольку никаких принципиальных изменений в новой террсхеме не произошло, она была вынуждена подать новый иск к региональному минЖКХ. В иске СимбЭК указывает, что в террсхеме, утвержденной приказом министерства №59-П от 22.11.2024, нарушены права и интересы компании, поскольку полигон в Новоспасском не включен в действующую схему потоков ТКО, хотя, согласно требованиям постановления правительства РФ (№1130), минЖКХ было обязано его включить. Как отмечается в документе, министерство не включает компанию в схему потоков в связи с отсутствием установленного тарифа на обращение с ТКО, но региональное агентство по регулированию цен и тарифов в официальных ответах отказывает в установлении тарифа в связи с тем, что СимбЭК не заключила договор с регоператором пятой зоны. Регоператор же (с ноября этого года в пятой зоне начал работу новый регоператор — ООО «Межрегиональный экологический оператор “ЮГ”») отвечает, что не будет заключать договор, поскольку, согласно новой террсхеме, он должен направлять потоки отходов на полигон «Уют». «Круг замкнулся»,— отмечают в СимбЭК.

Также истец, как и в прежних исках, указывает на нарушение новой террсхемой законодательства о безопасности полетов, поскольку, согласно документам Росавиации, в шестую подзону аэропорта Ульяновск (Баратаевка), «где запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц», попадает полигон компании «Контракт плюс», при этом компания не провела требуемое орнитологическое исследование «на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению птиц» и «достаточности мер защиты объекта от факторов привлечения птиц».

Также истец указал на отсутствие достоверных данных об установлении санитарно-защитных зон четырех полигонов, принадлежащих компаниям «Центрэкотех», «Контракт плюс», УК «Экостандарт» и «Уют», и на отсутствие у полигонов этих компаний положительного заключения госэкспертизы как объектов капстроительства.

Курировавший это направление замминистра ЖКХ и строительства Дмитрий Перминов (в минувший четверг он по собственному желанию покинул пост замминистра, не продлив контракт) заявил «Ъ», что считает террсхему качественной и законной. «То, что Большухина подала в суд, не говорит о качестве террсхемы, а говорит о ее принципах, потому что она оспаривает все». Министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов от комментариев отказался, сославшись на то, что пока с иском не знаком.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что суд «с большой вероятностью» может удовлетворить иск СимбЭК. Он не уверен, что удастся доказать отсутствие установленных санитарно-защитных зон, поскольку, по его данным, они у названных полигонов были. Также он отмечает, что, по его данным, у полигонов есть своя госэкспертиза «в том или ином виде», хотя по ним могут быть замечания. В то же время господин Каплин отметил, что претензии истца по попаданию одного из полигонов в шестую подзону могут быть приняты судом, потому что «на сегодня правила конкретизированы и ужесточены». «И главное — невключение новоспасского полигона в террсхему является однозначным нарушением. Суд удовлетворил даже первый иск компании, когда ее не включили в террсхему как перспективный объект. А здесь, если объект построен и имеет всю необходимую документацию, полигон были обязаны включить в террсхему. На это в законодательстве есть прямые требования. Это железобетонный аргумент, и ссылка министерства на отсутствие тарифа бессмысленна»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...