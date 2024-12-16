СимбЭК требует мусора

Симбирская экологическая компания (СимбЭК) в очередной раз направила в Ульяновский областной суд иск о незаконности новой террсхемы обращения с отходами. Прежняя террсхема в версии 2022 года была отменена областным судом по иску той же СимбЭК. В новом иске компания снова отмечает, что новой террсхемой опять нарушены ее интересы, построенный компанией полигон ТКО, имеющий все необходимые документы, в схеме потоков не указан, хотя, согласно законодательству, чиновники были обязаны его включить. Истец также указывает на другие нарушения законодательства, в том числе на отсутствие обязательных документов у действующих полигонов. Эксперты считают, что областной суд с большой долей вероятности может удовлетворить иск, поскольку невключение уже построенного и оформленного объекта обращения с отходами действительно является однозначным нарушением федеральных требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истец заявляет о ненормальности схемы потоков, при которых мусор идет на переполненный полигон ТКО, а полигон в Новоспасском пустует

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Истец заявляет о ненормальности схемы потоков, при которых мусор идет на переполненный полигон ТКО, а полигон в Новоспасском пустует

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На минувшей неделе Ульяновский областной суд принял и передал для рассмотрения судье иск Симбирской экологической компании (ООО СимбЭК, зарегистрировано в райцентре Новоспасском Ульяновской области, владельцы — нижегородские предприниматели) к региональному министерству ЖКХ и строительства о признании недействующей новой террсхемы обращения с отходами, принятой и введенной приказом министерства в ноябре этого года.

СимбЭК с 2016 года реализует в Ульяновской области проект строительства полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса (тогда с губернатором Сергеем Морозовым было подписано соглашение о реализации этого инвестпроекта). С тех пор компания постоянно судится с правительством региона в связи с тем, что региональная власть не желает учитывать ее интересы, формируя территориальную схему обращения с отходами. В 2017 году СимбЭК, дойдя до Верховного суда, добилась признания недействующей террсхемы обращения с отходами, разработанной облправительством в 2016 году (после чего, учитывая будущий полигон СимбЭК в Новоспасском, минЖКХ разработало новую террсхему, включающую в себя не четыре, как было прежде, а пять зон обращения с отходами). Затем компания судилась с облправительством, заставляя его признать инвестпрограмму компании, и снова выиграла суд. Потом, когда в 2022 году была разработана новая (доработанная) террсхема, компания СимбЭК подала иск о незаконности этой террсхемы, поскольку в ней опять не были учтены интересы компании, которая к этому времени уже построила полигон ТКО. Областной суд согласился с требованиями компании, и в марте этого года апелляционная инстанция подтвердила решение, после чего оно вступило в законную силу. Фактически после этого террсхема региона «откатилась» к изменениям 2019 года, но СимбЭК снова подала иск к минЖКХ, теперь уже требуя признать недействующей террсхему в версии-2019, также указывая на нарушения требований законодательства и отсутствие учета интересов СимбЭК. Однако 2 декабря областной суд прекратил производство по делу в связи с принятием новой версии террсхемы-2024 вместо версии-2022, отмененной по иску СимбЭК.

Как сообщал «Ъ», к новой террсхеме-2024 у экспертов сразу же возникли вопросы. Так, несмотря на то, что ранее эксперты указывали на сомнительность сохранения в террсхеме пятой зоны (южные районы Ульяновской области), которая фактически при больших расстояниях зоны и низком объеме вывозимых ТКО становится для регоператоров при действующих нормативах нерентабельной, в проекте новой террсхемы она также присутствует, но при этом схема потоков ТКО не учитывает полигон СимбЭК в Новоспасском районе. Он только указан в схеме перспективных потоков с оговоркой, что деятельность будет возможна «после установления предельных тарифов». В то же время уже заполненный полигон компании «Уют» в Кузоватовском районе показан в схеме потоков до 2030 года. Кроме того, несмотря на то, что террсхема просчитывается до 2030 года, никаких перспективных изменений по схеме потоков ТКО по годам в ней не прописано.

Как отметила в беседе с «Ъ» директор и совладелец СимбЭК Татьяна Большухина, поскольку никаких принципиальных изменений в новой террсхеме не произошло, она была вынуждена подать новый иск к региональному минЖКХ. В иске СимбЭК указывает, что в террсхеме, утвержденной приказом министерства №59-П от 22.11.2024, нарушены права и интересы компании, поскольку полигон в Новоспасском не включен в действующую схему потоков ТКО, хотя, согласно требованиям постановления правительства РФ (№1130), минЖКХ было обязано его включить. Как отмечается в документе, министерство не включает компанию в схему потоков в связи с отсутствием установленного тарифа на обращение с ТКО, но региональное агентство по регулированию цен и тарифов в официальных ответах отказывает в установлении тарифа в связи с тем, что СимбЭК не заключила договор с регоператором пятой зоны. Регоператор же (с ноября этого года в пятой зоне начал работу новый регоператор — ООО «Межрегиональный экологический оператор “ЮГ”») отвечает, что не будет заключать договор, поскольку, согласно новой террсхеме, он должен направлять потоки отходов на полигон «Уют». «Круг замкнулся»,— отмечают в СимбЭК.

Также истец, как и в прежних исках, указывает на нарушение новой террсхемой законодательства о безопасности полетов, поскольку, согласно документам Росавиации, в шестую подзону аэропорта Ульяновск (Баратаевка), «где запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц», попадает полигон компании «Контракт плюс», при этом компания не провела требуемое орнитологическое исследование «на предмет отсутствия факторов, способствующих привлечению птиц» и «достаточности мер защиты объекта от факторов привлечения птиц».

Также истец указал на отсутствие достоверных данных об установлении санитарно-защитных зон четырех полигонов, принадлежащих компаниям «Центрэкотех», «Контракт плюс», УК «Экостандарт» и «Уют», и на отсутствие у полигонов этих компаний положительного заключения госэкспертизы как объектов капстроительства.

Курировавший это направление замминистра ЖКХ и строительства Дмитрий Перминов (в минувший четверг он по собственному желанию покинул пост замминистра, не продлив контракт) заявил «Ъ», что считает террсхему качественной и законной. «То, что Большухина подала в суд, не говорит о качестве террсхемы, а говорит о ее принципах, потому что она оспаривает все». Министр ЖКХ и строительства Руслан Хайрудинов от комментариев отказался, сославшись на то, что пока с иском не знаком.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин считает, что суд «с большой вероятностью» может удовлетворить иск СимбЭК. Он не уверен, что удастся доказать отсутствие установленных санитарно-защитных зон, поскольку, по его данным, они у названных полигонов были. Также он отмечает, что, по его данным, у полигонов есть своя госэкспертиза «в том или ином виде», хотя по ним могут быть замечания. В то же время господин Каплин отметил, что претензии истца по попаданию одного из полигонов в шестую подзону могут быть приняты судом, потому что «на сегодня правила конкретизированы и ужесточены». «И главное — невключение новоспасского полигона в террсхему является однозначным нарушением. Суд удовлетворил даже первый иск компании, когда ее не включили в террсхему как перспективный объект. А здесь, если объект построен и имеет всю необходимую документацию, полигон были обязаны включить в террсхему. На это в законодательстве есть прямые требования. Это железобетонный аргумент, и ссылка министерства на отсутствие тарифа бессмысленна»,— сказал эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск