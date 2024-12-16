«Акрон» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Пестряковым на четыре сезона
«Акрон» продлил соглашение с 18-летним полузащитником Дмитрием Пестряковым до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Воспитанник «Акрон-Академии Коноплева» в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и пяти встречах Кубка России.
В октябре текущего года Дмитрий Пестряков получил первый вызов в юношескую сборную России. В его активе забитый мяч и результативная передача в противостоянии со сверстниками из Сербии.