«Акрон» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Пестряковым на четыре сезона

«Акрон» продлил соглашение с 18-летним полузащитником Дмитрием Пестряковым до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Воспитанник «Акрон-Академии Коноплева» в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и пяти встречах Кубка России.

В октябре текущего года Дмитрий Пестряков получил первый вызов в юношескую сборную России. В его активе забитый мяч и результативная передача в противостоянии со сверстниками из Сербии.

Андрей Сазонов