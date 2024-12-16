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«Акрон» продлил контракт с полузащитником Дмитрием Пестряковым на четыре сезона

«Акрон» продлил соглашение с 18-летним полузащитником Дмитрием Пестряковым до 2029 года. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Воспитанник «Акрон-Академии Коноплева» в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и пяти встречах Кубка России.

В октябре текущего года Дмитрий Пестряков получил первый вызов в юношескую сборную России. В его активе забитый мяч и результативная передача в противостоянии со сверстниками из Сербии.

Андрей Сазонов

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