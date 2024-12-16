«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рынок акций демонстрирует минимальные значения 2024 года. 20 декабря Центробанк вновь поднимет ключевую ставку, и неизвестно, остановится ли он 23%. Все это волнует инвесторов. Стоит ли сейчас заходить на рынок акций? Или держать деньги на депозитах? Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил ситуацию с экспертом финансовой платформы Bitbanker Владимиром Зерновым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Инвесторы уже не спрашивают, когда продавать акции. Их интересует, стоит ли заходить на рынок или подождать пару месяцев?

Владимир Зернов: Пока цикл повышения ставок продолжается. На предстоящем заседании, скорее всего, регулятор поднимет ее до 23% с возможностью дальнейшего повышения до 25%. Это пока не является базовым сценарием, но как рисковый он уже присутствует на рынке. Никто не знает будущего, и если прилетят серьезные «черные лебеди», то и 25% может быть не последним пунктом, об этом нужно помнить. И в данной ситуации в обозримом будущем надежнее выглядят облигации корпоративных эмитентов с высокими кредитными рейтингами и с фиксированной доходностью, то есть не с плавающей ставкой. Это первый эшелон, рейтинг ААА или АА по российским кредитным агентствам с рейтингом. Там не только «Газпром», но и «Русгидро», и «Магнит» — крупные компании, которые могут пережить эпоху высоких процентных ставок в том случае, если она будет достаточно долгой. И биткойн все еще выглядит хорошо, потому что смог без особых проблем преодолеть уровень в $100 тыс., но где-то на $115 тыс. в моменте я бы точно не стал докупать, потому что будет очень сильно желание взять прибыль у спекулятивных игроков.

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