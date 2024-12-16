Ярославский губернатор потребовал быстрее убирать снег

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев потребовал «в кратчайшие сроки» обеспечить уборку зон отдыха от снега, а также пообещал сократить нормативные сроки уборки дорог. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

Михаил Евраев заявил, что лично столкнулся с недостаточной уборкой в Ярославле. «Иду утром на работу через Демидовский сквер, дорожки убраны, вопросов нет. Но на лавках сугробы, людям не посидеть. Карта Ярославля заметена, и никто не догадался ее почистить»,— сообщил господин Евраев.

Также он пообещал, что сроки расчистки дорог после снегопада будут сокращены.

«Поручил пересмотреть нормативы на уборку дорог. Ситуация, когда службы сидят и ждут, пока снегопад идет шесть часов, а потом еще шесть часов устраняют его последствия, – неприемлема. Поэтому в ближайшие дни все сроки будут пересмотрены и внесены в правила благоустройства»,— заявил губернатор.

Кроме того, Михаил Евраев потребовал усилить очистку крыш. Он поручил адмтехнадзору незамедлительно штрафовать обслуживающие организации и владельцев за нарушения при уборке кровель.

«Любимый многими коммунальщиками и собственниками прием "Ленточки повесили и пошли спать" тоже больше не пройдет. Ежегодно в регионе происходят несчастные случаи из-за падения сосулек. Это серьезная угроза безопасности людей и имуществу»,— написал губернатор.