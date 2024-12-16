Почетное наименование «Нижегородская» присвоили 96-й бригаде разведки

96-й отдельной бригаде разведки присвоили почетное наименование «Нижегородская». Соответствующий указ 16 декабря подписал президент России Владимир Путин.

Наименование присвоили «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества, а также в целях возрождения славных воинских исторических традиций», говорится в указе.

96-я отдельная бригада разведки была основана 26 декабря 2015 года. Дислоцируется в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Елена Ковалева