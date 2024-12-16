Препарат «Биннофарм Групп» — №1 по продажам в противовирусном сегменте

По итогам октября противовирусный препарат «Кагоцел», находящийся под управлением «Биннофарм Групп», стал лидером продаж на адресном рынке среди противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, общетонизирующих препаратов и др. в упаковках. За месяц было продано 1,5 млн упаковок, препарат занимает долю в 11,5% рынка в упаковках и 10,7% в денежном выражении (по данным аналитического агентства AlphaRM, sell out). Рост продаж «Кагоцела» год к году за период январь-октябрь 2024 составил 16% в упаковках и 27% в денежном выражении, при этом рынок противовирусных препаратов показывает меньший рост – 5% в упаковках и 13% в денежном выражении, соответственно. За три года, которые препарат находится под управлением «Биннофарм Групп», доля «Кагоцела» в упаковках на адресном рынке выросла более чем в 3 раза и вывела продукт на лидерские позиции.



Директор по маркетингу «Биннофарм Групп» Антон Федосюк: «Такой динамике продаж «Кагоцела» способствует омниканальное продвижение, комплексная работа с врачами, фармацевтами и конечными потребителями, а также усиление базы исследований препарата. В рамках более чем 20 проведенных исследований, охватывающих более 200 исследовательских центров с участием порядка 32 000 пациентов, были собраны данные о безопасности и эффективности «Кагоцела» в реальной клинической практике. Результаты этих исследований представлены на ведущих национальных и международных конгрессах, подтверждая значимую роль препарата в современном лечении.

Мы видим дальнейший потенциал роста «Кагоцела» на адресном рынке и будем активно развивать бренд».

«Кагоцел» является фокусным препаратом компании и одним из самым быстрорастущих в портфеле «Биннофарм Групп», наряду с брендами «Лоротрицин-Алиум», «Необутин», «Диклофенак-Акос» и др. Бренд многократно отмечен наградами профессионального сообщества и потребителей, такими как Smartpharma Awards, Russian Pharma Awards, «Зеленый крест», МАРКА №1 В РОССИИ, «Товар Года» и др.

*по данным аналитического агентства

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