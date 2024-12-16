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В Казани изменили маршруты троллейбусов № 1,2 из-за аварии контактной сети

В Казани троллейбусные маршруты № 1,2 временно изменили движение из-за аварии контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

На перекрестке ул. Декабристов — Чистопольская произошло повреждение контактной сети. Из-за аварии движение троллейбусного маршрута №2 временно проходит по маршруту №7. Троллейбусы по маршруту №1 будут курсировать через ул. Амирхана.

На месте работают аварийные службы предприятия. «Метроэлектротранс» просит заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва

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