В Казани изменили маршруты троллейбусов № 1,2 из-за аварии контактной сети

В Казани троллейбусные маршруты № 1,2 временно изменили движение из-за аварии контактной сети. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

На перекрестке ул. Декабристов — Чистопольская произошло повреждение контактной сети. Из-за аварии движение троллейбусного маршрута №2 временно проходит по маршруту №7. Троллейбусы по маршруту №1 будут курсировать через ул. Амирхана.

На месте работают аварийные службы предприятия. «Метроэлектротранс» просит заранее планировать свой маршрут.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва