Долгострой зарос «Березками»

В Челябинской области суд принял к производству заявление ОГКУ «Челябоблинвестстрой» к московскому застройщику «Капитал развитие» и ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли». Истец требует взыскать с ответчиков 23,9 млн руб. «Капитал развитие» являлся подрядчиком строительства интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе. Общая стоимость контракта составляла 2 млрд руб. Однако «Челябоблинвестстрой» расторг договор из-за срыва сроков работ. Подрядчик тогда не отработал аванс в размере 20,3 млн руб. Новым подрядчиком уже во второй раз стала ЮУ КЖСИ. Ранее контракт с ней был аннулирован после судебного иска региональной прокуратуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно конкурсной документации, построить интернат нужно в 2026 году

Фото: Фото: ДОМ.РФ Согласно конкурсной документации, построить интернат нужно в 2026 году

Фото: Фото: ДОМ.РФ

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству иск ОГКУ «Челябоблинвестстрой» к московскому ООО «Капитал развитие», с которым они в мае 2024 года заключили контракт на строительство интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в Красноармейском районе Челябинской области. Заявитель требует взыскать с подрядчика более 23,9 млн руб. Еще одним ответчиком по делу выступает ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано в суд 5 декабря 2024 года. Подробностей об основаниях иска нет. В ноябре «Челябоблинвестстрой» принял решение об одностороннем отказе от исполнения договора «Капитал развитием». Причиной стал риск срыва сроков строительства из-за ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязанностей. Установлено, что компания выполнила работу только на 17,2 млн руб. и не отработала аванс в размере 20,3 млн руб. По состоянию на 31 июля подрядчик должен был подготовить площадку к строительству, однако в полном объеме он этого не сделал. Кроме того, ФБУ «Росстройконтроль» сделало ряд замечаний по строительству интерната, но «Капитал развитие» так и не устранил их.

ООО «Капитал развитие» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Генеральным директором организации является Наталья Черепанова. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка компании составила более 1,6 млрд руб., а чистая прибыль — 24,4 млн руб. Больше всего контрактов с компанией за последние пять лет заключил департамент архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации городского округа «Охинский» Сахалинской области.

В ноябре этого года «Челябоблинвестстрой» вновь провел торги по поиску нового подрядчика для строительства интерната с ценой контракта в 1,5 млрд руб. По результатам торгов на участие в них не было подано ни одной заявки. Тогда заказчик подал обращение о подписании контракта с единственным поставщиком в лице Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций (ЮУ КЖСИ, создана правительством Челябинской области) в главное контрольное управление Челябинской области. Согласно документации, размещенной на портале госзакупок, ЮУ КЖСИ обязуется привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Ведомство одобрило заявление.

ОГКУ «Челябоблинвестстрой» является подведомственной организацией министерства строительства Челябинской области, зарегистрированной в 2014 году. Пост руководителя компании занимает Александр Широких. АО «Специализированный застройщик “Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки”», по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит минимущества региона. Исполняющим обязанности гендиректора компании является Михаил Демаков. В 2023 году выручка корпорации составила свыше 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 34,5 млн руб.

«Челябоблинвестстрой» уже заключал контракт на строительство интерната «Березки» с ЮУ КЖСИ в декабре прошлого года. Тогда сумма контракта была неизвестна. Однако весной на сайте госзакупок появилась информация о том, что ЮУ КЖСИ заключила договор с неизвестным подрядчиком на сумму 1,49 млрд руб., таким образом передав право исполнения договора сторонней организации. Прокуратура Челябинской области в апреле 2024-го подала в арбитражный суд региона иск, в котором требовала признать ничтожным договор между «Челябоблинвестстроем» и ЮУ КЖСИ. Источники “Ъ-Южный Урал” тогда сообщали, что поводом для заявления стало заключение госконтракта без проведения конкурсных процедур.

Вместе с иском суд принял обеспечительные меры по требованию прокуратуры, в рамках которых «Челябоблинвестстрою» и управлению Федерального казначейства по Челябинской области было запрещено оплачивать ЮУ КЖСИ выполненные работы по контракту. Истец тогда утверждал, что отклонение ходатайства может привести к неправомерному доступу корпорации к бюджетным денежным средства. В мае этого года производство по делу было прекращено. Причиной стал отказ прокуратуры от исковых требований. Обеспечительные меры также были отменены.

Проектирование интерната для престарелых и инвалидов «Березки» в селе Миасское Красноармейского района началось в 2023 году. Проектно-изыскательные работы тогда за 22,6 млн руб. выполнило ООО «Синай». Согласно техзаданию, подрядчику необходимо построить административный, центральный и медицинский корпуса, пищеблок, учебно-производственные мастерские, корпуса для постояльцев с ограниченной мобильностью и прочие объекты. Работы планируется закончить в конце декабря 2026 года.

Ольга Воробьева