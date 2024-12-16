Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Уральцы отпразднуют в домике

Спрос на аренду коттеджей в новогодние праздники на Урале вырос на 40%

Жители и гости Свердловской области стали чаще бронировать коттеджи на новогоднюю ночь. Эксперты связывают это с тем, что возможности выездного туризма по-прежнему ограничены. По данным на начало декабря, спрос оказался на 40% выше, чем годом ранее. Цены на аренду год к году выросли на 20%, средняя стоимость аренды дома на Новый год составляет 45 тыс. руб. в сутки, максимальнаядостигает 110 тыс. руб. Как отметили аналитики, вместе со спросом увеличился и объем предложения, поскольку бизнес откликнулся на рост внутреннего туризма.

На Новый год уральцы уедут из города

На Новый год уральцы уедут из города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На Новый год уральцы уедут из города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В условиях сохраняющейся ограниченности выездного туризма у россиян продолжает набирать популярность вариант празднования Нового года в загородном доме. Как подсчитали в «Авито Путешествиях», в Свердловской области спрос на аренду коттеджей вырос год к году почти на 40%. Количество объявлений о сдаче загородных объектов в регионе увеличилось соразмерно — на 47%. Средняя стоимость аренды составила 13,8 тыс. руб. в сутки.

Среди доступных на новогодние даты объектов, по данным «Авито Путешествий», самым дорогим является двухэтажный дом в коттеджном поселке Проссвет. Цена за сутки составляет 110 тыс. руб. Дом, рассчитанный на шестерых гостей, включает три спальные комнаты, просторную кухню-гостиную с панорамным остеклением и террасой, два санузла и комнату отдыха с выходом на балкон.

Наиболее бюджетный вариант — дом в поселке Вижай, стоимостью 2 тыс. руб. в сутки. В доме есть мебель и необходимая бытовая техника, а также большая придомовая территория. В нем одновременно могут проживать до 12 человек.

По данным аналитиков «Циан», спрос на посуточную аренду коттеджей в Свердловской области за год вырос на 38%. На начало декабря, средняя стоимость аренды дома в новогодние дни достигла 45 тыс. руб., что на 20% превышает прошлогодние показатели. Как отметили в «Циан», средняя длительность аренды загородного дома в период новогодних каникул составляет двое суток. Ставка аренды загородной недвижимости во внепиковые даты увеличилась за год на 12% — до 9,5 тыс. руб.

Интерес к аренде квартир в новогодние праздники вырос не так существенно — по данным «Циан», спрос на посуточный съем увеличился год к году на 4%. Ставка аренды квартиры в период Нового года достигла 8,1 тыс. руб. за сутки (рост за год на 23%). При этом арендная ставка в обычные дни составляет 3,3 тыс. руб. (+18% за год). Объем предложения, по данным «Авито», увеличился за год на 55%.

«На данный момент самая дорогая квартира для краткосрочной аренды в регионе на новогодние даты — двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м и стоимостью 20 тыс. руб. в сутки. Объект находится в доме комфорт-класса в Екатеринбурге, рядом со станцией метро Чкаловская. В квартире сделан современный ремонт, из окон открывается панорамный вид на город»,— прокомментировали в «Авито».

В сервисе добавили, что самый бюджетный вариант для съема в новогодние праздники — квартира в Туринском городском округе площадью 32 кв. м. Она обойдется в 999 руб. в сутки. В ней есть четыре спальных места, кухонное оборудование.

«Число объектов, вовлеченных в бизнес по краткосрочной аренде, продолжает расти. Сейчас на нашей площадке доступно более 500 лотов в домах в Свердловской области (год назад было чуть более 300), и 3,7 тыс. квартир (против 2 тыс. вариантов в декабре 2023). Увеличение объема предложения — реакция бизнеса на рост внутреннего туризма и вовлечение в него покупателей-инвесторов»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Анастасия Таначева

Фотогалерея

Как Екатеринбург готовится к встрече 2025 года

Предыдущая фотография
Подготовка к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Новогодние украшения у входа в магазин

Подготовка к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Новогодние украшения у входа в магазин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогоднее украшение на фасаде Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Новогоднее украшение на фасаде Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный рейс туристического ретропоезда &quot;Уральский экспресс&quot;

Праздничный рейс туристического ретропоезда "Уральский экспресс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Украшения на фасаде библиотечного центра

Украшения на фасаде библиотечного центра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на новогодней ярмарке в торговом центре

Посетитель на новогодней ярмарке в торговом центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство Ледового городка в Историческом сквере

Строительство Ледового городка в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигуры белых медведей на катке &quot;Северное сияние&quot; в парке Маяковского

Фигуры белых медведей на катке "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие катка &quot;Северное сияние&quot; в парке Маяковского

Открытие катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители катка &quot;Северное сияние&quot; в парке Маяковского

Посетители катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елка и новогодние шары в Парке Маяковского

Елка и новогодние шары в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигура Гомера Симпсона у бистро &quot;Неизвестный&quot;

Фигура Гомера Симпсона у бистро "Неизвестный"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на балконе бара &quot;Молодость&quot;

Новогодние украшения на балконе бара "Молодость"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елки на летней веранде ресторана OVO Izakaya

Елки на летней веранде ресторана OVO Izakaya

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на входе в ресторан Carbonara

Украшения на входе в ресторан Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки елки в Ледовом городке в Историческом сквере

Рабочий во время сборки елки в Ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство катка на Площади 1905 года.

Строительство катка на Площади 1905 года.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на летней веранде ресторана Carbonara

Украшения на летней веранде ресторана Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Атракцион &quot;Колесо обозрения&quot; в парке Маяковского

Атракцион "Колесо обозрения" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у входа в деловой центр

Новогодняя елка у входа в деловой центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Следующая фотография
1 / 21

Подготовка к празднованию Нового года в Екатеринбурге. Новогодние украшения у входа в магазин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогоднее украшение на фасаде Екатеринбургского музея изобразительных искусств

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Праздничный рейс туристического ретропоезда "Уральский экспресс"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Украшения на фасаде библиотечного центра

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетитель на новогодней ярмарке в торговом центре

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство Ледового городка в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигуры белых медведей на катке "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Открытие катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Посетители катка "Северное сияние" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елка и новогодние шары в Парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Фигура Гомера Симпсона у бистро "Неизвестный"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения на балконе бара "Молодость"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Елки на летней веранде ресторана OVO Izakaya

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Манекены в витрине магазина одежды

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на входе в ресторан Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рабочий во время сборки елки в Ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Строительство катка на Площади 1905 года.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Украшения на летней веранде ресторана Carbonara

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Атракцион "Колесо обозрения" в парке Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодняя елка у входа в деловой центр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...