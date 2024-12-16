Уральцы отпразднуют в домике

Жители и гости Свердловской области стали чаще бронировать коттеджи на новогоднюю ночь. Эксперты связывают это с тем, что возможности выездного туризма по-прежнему ограничены. По данным на начало декабря, спрос оказался на 40% выше, чем годом ранее. Цены на аренду год к году выросли на 20%, средняя стоимость аренды дома на Новый год составляет 45 тыс. руб. в сутки, максимальнаядостигает 110 тыс. руб. Как отметили аналитики, вместе со спросом увеличился и объем предложения, поскольку бизнес откликнулся на рост внутреннего туризма.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Новый год уральцы уедут из города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ На Новый год уральцы уедут из города

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В условиях сохраняющейся ограниченности выездного туризма у россиян продолжает набирать популярность вариант празднования Нового года в загородном доме. Как подсчитали в «Авито Путешествиях», в Свердловской области спрос на аренду коттеджей вырос год к году почти на 40%. Количество объявлений о сдаче загородных объектов в регионе увеличилось соразмерно — на 47%. Средняя стоимость аренды составила 13,8 тыс. руб. в сутки.

Среди доступных на новогодние даты объектов, по данным «Авито Путешествий», самым дорогим является двухэтажный дом в коттеджном поселке Проссвет. Цена за сутки составляет 110 тыс. руб. Дом, рассчитанный на шестерых гостей, включает три спальные комнаты, просторную кухню-гостиную с панорамным остеклением и террасой, два санузла и комнату отдыха с выходом на балкон.

Наиболее бюджетный вариант — дом в поселке Вижай, стоимостью 2 тыс. руб. в сутки. В доме есть мебель и необходимая бытовая техника, а также большая придомовая территория. В нем одновременно могут проживать до 12 человек.

По данным аналитиков «Циан», спрос на посуточную аренду коттеджей в Свердловской области за год вырос на 38%. На начало декабря, средняя стоимость аренды дома в новогодние дни достигла 45 тыс. руб., что на 20% превышает прошлогодние показатели. Как отметили в «Циан», средняя длительность аренды загородного дома в период новогодних каникул составляет двое суток. Ставка аренды загородной недвижимости во внепиковые даты увеличилась за год на 12% — до 9,5 тыс. руб.

Интерес к аренде квартир в новогодние праздники вырос не так существенно — по данным «Циан», спрос на посуточный съем увеличился год к году на 4%. Ставка аренды квартиры в период Нового года достигла 8,1 тыс. руб. за сутки (рост за год на 23%). При этом арендная ставка в обычные дни составляет 3,3 тыс. руб. (+18% за год). Объем предложения, по данным «Авито», увеличился за год на 55%.

«На данный момент самая дорогая квартира для краткосрочной аренды в регионе на новогодние даты — двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м и стоимостью 20 тыс. руб. в сутки. Объект находится в доме комфорт-класса в Екатеринбурге, рядом со станцией метро Чкаловская. В квартире сделан современный ремонт, из окон открывается панорамный вид на город»,— прокомментировали в «Авито».

В сервисе добавили, что самый бюджетный вариант для съема в новогодние праздники — квартира в Туринском городском округе площадью 32 кв. м. Она обойдется в 999 руб. в сутки. В ней есть четыре спальных места, кухонное оборудование.

«Число объектов, вовлеченных в бизнес по краткосрочной аренде, продолжает расти. Сейчас на нашей площадке доступно более 500 лотов в домах в Свердловской области (год назад было чуть более 300), и 3,7 тыс. квартир (против 2 тыс. вариантов в декабре 2023). Увеличение объема предложения — реакция бизнеса на рост внутреннего туризма и вовлечение в него покупателей-инвесторов»,— рассказал «Ъ-Урал» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Анастасия Таначева