Власти Таганрога расторгают контракты с городскими автобусными компаниями

Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о том, что «некоторые транспортные компании», занимающиеся пассажирскими перевозками, получили уведомления о расторжении контрактов. Об этом градоначальник сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Контракты будут расторгнуты « в связи постоянными нарушениями договорных обязательств». По словам госпожи Камбуловой, выводы о деятельности компаний-перевозчиков сделаны на основе проверок работы общественного транспорта, которые проводились с 16 ноября.

В частности, в работе компании ««Синара - ГТР Таганрог» было выявлено четыре нарушения, «Пассажиртранс» - три нарушения. Больше всего нарушений зафиксировано у компании «Автолайн».

Сергей Иванов