Ярославские парки оборудуют камерами видеонаблюдения

В четырех парках Ярославля установят камеры видеонаблюдения. Для этих целей МБУ «Дирекция городских парков культуры и отдыха» ищет подрядчика на сайте zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Муниципальное учреждение объявило о запросе котировок для услуг по организации видеонаблюдения в парках города на 1,7 млн руб. Места установки — Даманский остров, Юбилейный, Нефтяник и парк 30-летия Победы. Смонтировать систему нужно до 9 января, а оказывать услуги по ее организации — с 9 января по 31 декабря 2025 года.

«Исполнитель за свой счет строит сеть передачи данных, монтирует систему видеонаблюдения и осуществляет полное техническое обслуживание системы»,— указывается в техническом задании.

Камеры будут ставить так, чтобы был максимальный обзор. Запись они будут вести круглосуточно. Кроме того, камеры видеонаблюдения должны быть интегрированы в сегмент комплекса «Безопасный город» с выводом видеосигнала в территориальные органы УМВД России и УФСБ России по Ярославской области. Заявки будут принимать до 23 декабря.

Алла Чижова