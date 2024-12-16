Завтра часть Кировского района Ростова останется без холодной воды
17 декабря планируется ограничение водоснабжения в Кировском районе Ростова. Об этом сообщает Департамент ЖКХ в своем Тelegram-канале.
Фото: Департамент ЖКХ Ростова
Согласно сообщению, отключение затронет ул. Текучева, пер. Ахтарский и ул. Агрегатная.
Причиной называется «подключение наружных систем водоснабжения».
Воды не будет с 8.00 17 декабря по 05.00 18 декабря.
Департамент рекомендовал жителям указанных улиц обеспечить себе запас воды.