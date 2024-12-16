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Завтра часть Кировского района Ростова останется без холодной воды

17 декабря планируется ограничение водоснабжения в Кировском районе Ростова. Об этом сообщает Департамент ЖКХ в своем Тelegram-канале.

Фото: Департамент ЖКХ Ростова

Фото: Департамент ЖКХ Ростова

Согласно сообщению, отключение затронет ул. Текучева, пер. Ахтарский и ул. Агрегатная.

Причиной называется «подключение наружных систем водоснабжения».

Воды не будет с 8.00 17 декабря по 05.00 18 декабря.

Департамент рекомендовал жителям указанных улиц обеспечить себе запас воды.

Сергей Иванов

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