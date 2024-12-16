Донские власти передали военным систему РЭБ стоимостью 51 млн рублей

Власти Ростовской области передали одному из подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа оборудование радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Общая стоимость техники составляет более 51 млн руб., которые взяли из областного бюджета.

Согласно сообщению, переданная военным система РЭБ подавляет БПЛА на дальности до 10 км, а также может увести их на ложные координаты.

Сергей Иванов