Коммунисты Оренбуржья добились возвращения на выборы незаконно снятых участников

Конституционный суд (КС) РФ после жалоб оренбургских коммунистов обязал избиркомы возвращать на выборы кандидатов, успешно обжаловавших отказ в регистрации. Даже если претенденты уже пропустили установленные законом сроки представления документов в комиссию, их должны допустить к участию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2022 году на довыборах в муниципальные советы Оренбургской области территориальные избиркомы отказались заверить списки кандидатов от КПРФ в нескольких округах со ссылкой на незначительные технические нарушения. Коммунисты через суд добились признания этих решений незаконными, но уже сильно за пределами сроков регистрации. На этом основании избиркомы вернули документы заявителям, утверждая, что время подачи документов на регистрацию истекло. Впоследствии суды всех инстанций, вплоть до Верховного суда РФ, подтвердили отказ. Однако в КПРФ не согласились с таким подходом. КС РФ в итоге встал на сторону заявителей.

«Считаю, что это важная победа для развития демократических процессов в России. Она позволит защитить избирательные права граждан и обеспечить равные условия для всех политических партий. И лишит особо "ретивых" членов избиркомов незаконного инструмента манипулирования»,— прокомментировал решение КС РФ на своей странице в «ВКонтакте» первый секретарь оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин

Оренбургское отделение КПРФ ранее добилось в КС РФ, что ошибки или опечатки в оформлении списка не должны влечь за собой отстранения от выборов всех выдвинутых партией кандидатов. В сентябре текущего года коммунистам удалось добиться в суде общей юрисдикции компенсации в 100 тыс. руб. за незаконное снятие их кандидатов.

Андрей Сазонов