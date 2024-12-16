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В Чебоксарах направили в суд дело о взрыве газового баллона в отеле

В Чебоксарах завершили расследование уголовного дела по факту разгерметизации газового баллона в одной из гостиниц. Дело направили в суд для его рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

Обвинение предъявлено начальнику компрессорного цеха компании «Букет Чувашии». По версии следствия, обвиняемый знал, что один из газовых баллонов с 2014 года не подвергался обязательному техническому освидетельствованию, и дал указание подчиненным сотрудникам его заправить. Технически неисправный баллон привезли в ресторан одного из отелей Чебоксар.

Днем 29 мая 2024 года баллон разгерметизировался и разорвался. В результате 10 человек получили различные телесные повреждения. Трем гражданам был причинен вред здоровью средней тяжести. Имущество отеля на сумму более 1,8 млн руб. было разрушено.

В ходе следствия фигурант, обвиняемый, дал признательные показания.

Диана Соловьёва

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