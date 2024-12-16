Судно «Омский-99» с грузом кукурузы закрыло навигацию в Азово-Донском бассейне

Навигация в Азово-Донском бассейне завершена. Об этом сообщает Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей на своем сайте сегодня. Как сообщается, судно «Омский-99» с грузом кукурузы вышло за пределы бассейна 14 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

Согласно сообщению, период навигации был установлен Росморречфлотом с 1 апреля по 1 декабря. «В связи с благоприятными гидрометеорологическими условиями навигация была продлена. За период продленной навигации прошло 50 судов, перевезено 68 тыс. тонн грузов», - отмечается в сообщении.

Фактический период навигации составил 254 суток. По ее итогам объем перевозок грузов в границах бассейна составил 7,8 млн т, что составляет 128,9 % к уровню 2023 года.

Доля нефтепродуктов от общего грузооборота составила 40,1 % или 3 млн111 тыс. т, доля сухих грузов – 59,9 % или 4 млн. 652 тыс. т (из них зерновые – 3 млн 562 тыс. т, щебень – 714 тыс. т).

Сергей Иванов