Банки «украшают» вклады

Банки улучшили условия по накопительным счетам и вкладам. Это происходит в преддверии последнего в этом году заседания Центробанка по ключевой ставке. Собеседники “Ъ FM” считают, что регулятор вновь ее повысит. Так, приветственная ставка по накопительному счету в «Сбере» теперь составляет 18% годовых, прежде было 16%. По вкладу «СберВклад» максимальная ставка превышает 22% с учетом всех надбавок. Россельхозбанк 9 декабря увеличил ставки по депозиту «Свой вклад» до 24% годовых, а Московский кредитный банк до 25% годовых по некоторым продуктам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Такие значения, скорее всего, не предел, считает независимый эксперт Андрей Бархота: «Сейчас меняются прогнозы о том, какой будет ключевая ставка к концу этого года. Есть мнение, что она будет не 23%, а 25%. Это говорит о том, что повышение ставок по срочным депозитам, по накопительным счетам, которое банки уже осуществили, достаточно умеренное, то есть еще есть определенный зазор для дальнейшего повышения. Некоторые банки придерживаются ступенчатой стратегии, дуалистической: сначала они улучшают условия по вкладам до повышения ключевой ставки, а остаток используют уже после повышения. То есть последняя неделя перед Новым годом традиционно на рынке депозитов является очень непродуктивной, и банки стараются привлечь достаточно большую депозитную базу.

Если предположить достаточно драматичный сценарий повышения ключевой ставки до 25% к концу 2024-го, то в дальнейшем она может тоже расти. Банк России предупредил о том, что дальнейшие движения будут зависеть от динамики инфляции. Если инфляция будет не так быстро замедляться, как хотелось бы мегарегулятору, то дальнейшие повышения ключевой ставки совсем не исключены. В этом смысле вообще нельзя исключать ралли по депозитам в части новых объемов и повышений условий по вкладам еще и в первом квартале следующего года».

Увеличение ставок по депозитам может в перспективе сказаться на финансовых показателях банков, говорит гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Превентивно большинство банков уже до заседания дадут новые условия по вкладам. Кто-то, может быть, и после, но рынок не может не среагировать. И ожидания у всех именно такие. Другое дело, что банки с такими дорогими депозитами, с таким дорогим фондированием рискуют уже в ближайшее время получить резкое сужение процентной маржи на фоне того, что кредитование начало тормозиться. Центральный банк отметил, что наконец-то оказала влияние столь высокая ставка и охлаждение кредитования начало происходить, и это то, чего Центральный банк ожидал.

Мотивация вкладчиков действительно выросла, и люди увеличивают поток на депозиты, он стал достаточно большой за последнее время, ресурсы у вкладчиков еще есть. Понятно, что достаточно большой объем средств находится в других активах, из которых можно выйти и зайти в депозиты. Какая-то часть средств, которая в том числе хранится у граждан в наличной форме, уже перешла на депозиты или будет переходить. Это премии, доходы, которые большим объемом могут поступить в конце года, и в значительной степени они могут быть перенаправлены на депозиты».

По данным индекса FRG100, на 16 декабря средняя ставка по вкладам в 80 крупнейших банках сроком на один год на сумму от 100 тыс. руб. составляет 17% годовых.

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Елена Иванова