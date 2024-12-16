Прокурор Тольятти предупредил дорожного подрядчика «Автодоринжиниринг»

Прокурор Тольятти предупредил ООО «Автодоринжиниринг» о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Ранее и. о. главы Тольятти Илья Сухих, оценив качество уборки дорог после ночного снегопада, поставил подрядчику неудовлетворительную оценку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прокуратуре отметили, что в связи с наступлением периода обильного снегопада и резких перепадов температур воздуха остро встают вопросы содержания дорог, жилых домов и прилегающих к ним территорий в безопасном для людей состоянии.

Муниципальный контракт между администрацией Тольятти и ООО «Автодорижиниринг» был заключен 12 сентября 2023 года, он продлится до 31 декабря 2025 года. Цена контракта — около 969 млн руб. По информации КСП, за прошлый зимний период «Автодоринжиниринг» возместил убытки администрации Тольятти за оплату причиненного ущерба физическим лицам по решениям судов в размере 1 250 тыс. руб.

Кроме того, 11 декабря 2023 года городские власти направили в адрес подрядчика претензию об оплате штрафа в размере 3 млн 866 тыс. руб. Компания попыталась обжаловать штраф в нескольких инстанциях, и только на днях Арбитражный суд Поволжского округа отказал ей в этих требованиях.

Алексей Алексеев