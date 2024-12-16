Прокурор Тольятти предупредил дорожного подрядчика «Автодоринжиниринг»
Прокурор Тольятти предупредил ООО «Автодоринжиниринг» о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Ранее и. о. главы Тольятти Илья Сухих, оценив качество уборки дорог после ночного снегопада, поставил подрядчику неудовлетворительную оценку.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В прокуратуре отметили, что в связи с наступлением периода обильного снегопада и резких перепадов температур воздуха остро встают вопросы содержания дорог, жилых домов и прилегающих к ним территорий в безопасном для людей состоянии.
Муниципальный контракт между администрацией Тольятти и ООО «Автодорижиниринг» был заключен 12 сентября 2023 года, он продлится до 31 декабря 2025 года. Цена контракта — около 969 млн руб. По информации КСП, за прошлый зимний период «Автодоринжиниринг» возместил убытки администрации Тольятти за оплату причиненного ущерба физическим лицам по решениям судов в размере 1 250 тыс. руб.
Кроме того, 11 декабря 2023 года городские власти направили в адрес подрядчика претензию об оплате штрафа в размере 3 млн 866 тыс. руб. Компания попыталась обжаловать штраф в нескольких инстанциях, и только на днях Арбитражный суд Поволжского округа отказал ей в этих требованиях.