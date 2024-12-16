Член избиркома Челябинской области сложил полномочия

Член избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса Павел Титов досрочно решил прекратить свои полномочия. Постановление об увольнении опубликовано на портале правовой информации.

Господин Титов с 2006 по 2019 годы работал в Мурманске. Занимал должность спортсмена-инструктора в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва №13 по греко-римской борьбе, был начальником отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в комитете по физической культуре и спорту администрации, а также заместителем руководителя аппарата правительства Мурманской области. В 2016-2021 годах был членом местного избиркома.

С 2020 года является директором ОБУ «Региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Челябинской области». В состав избирательной комиссии региона в 2021 году предложен политической партией «Родина», назначен губернатором Алексеем Текслером.

Виталина Ярховска