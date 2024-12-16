Двое госпитализированы после лобового столкновения авто на трассе Самара — Бугуруслан
Серьезное ДТП произошло сегодня, 16 декабря, на 84 км автодороги Самара — Бугуруслан. Об этом сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В 9:52 (MSK+1) на указанном участке трассы лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112. К месту были направлены отделение пожарно-спасательной части № 107, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что в аварии два человека пострадали, их госпитализировали.
«Спасатели отключили аккумуляторные батареи, деблокировали пострадавших и транспортировали их в машину скорой помощи»,— сообщили в ведомстве.