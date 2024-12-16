В Ростовской области 64 предприятия получили инвестиционный налоговый вычет

По итогам 2024 года 64 предприятия Ростовской области получили инвестиционный налоговый вычет на общую сумму 911,8 млн руб. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.

По его словам, количество получателей инвестиционного налогового вычета выросло за счет участников нацпроекта «Повышение производительности труда».

«Все инвестиционные проекты, а их более 200, сопровождаются в индивидуальном порядке», — подчеркнул Игорь Сорокин.

Ева Китаева