Свердловчанка отсудила около 200 тыс. рублей за сорванный отпуск с мужем в ОАЭ

Жительница Свердловской области взыскала с турагента около 204 тыс. руб. за сорванный отпуск с мужем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщали в пресс-службе Свердловского областного суда, в январе этого года свердловчанка Евгения приобрела тур в Дубай у турагента «Курорты Планеты». В ОАЭ она планировала вместе с супругом отметить свой день рождения. Туропертором поездки выступала компания «Европорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

За тур свердловчанка заплатила 183,3 тыс. руб., но улететь в отпуск так и не смогла. В аэропорту Кольцово Евгению не зарегистрировали на рейс, объяснив, что срок действия ее заграничного паспорта истекает менее чем через полгода. В соответствии с правилами выезда в ОАЭ срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 6 месяцев с даты въезда в страну. По данным суда, турагент об этом своих клиентов не предупредил и забронировал тур. Вернуть расходы на несостоявшуюся поездку полностью не удалось. Турагент вернул лишь свое вознаграждение – 10,2 тыс. руб., а туроператор – 18,8 тыс. руб.

Свердловчанка обратилась в суд с иском о защите прав потребителей и просила взыскать с компаний «Курорты Планеты» и «Европорт» убытки – 154,2 тыс. руб., компенсацию морально вреда – 50 тыс. руб., а также неустойку в размере 154, 2 тыс. руб. и штраф.

«В суде туристические компании пытались переложить ответственность друг на друга, уверяя, что проинформировали клиентку об условиях въезда и выезда из ОАЭ. Турагент пояснил, что с суммой иска не согласен: неправильно, по его мнению, взыскивать расходы на обоих супругов, ведь муж истца мог улететь в Эмираты, так как ему не отказывали в регистрации на рейс»,– рассказали в пресс-службе суда.

Суд отметил, что по договору, именно турагент несет ответственность за некорректные паспортные данные туристов. В итоге, с компании «Курорты планеты» взысканы убытки в размере 154,2 тыс. руб., компенсацию морального вреда – 10 тыс. руб., неустойку в размере 10,2 тыс. руб., а также 30 тыс. руб. штрафа.

Представитель турагентства обжаловал решение в Свердловском областном суде, по его мнению, муж истца мог слетать в отпуск один, тем самым минимизировав убытки. Но суд постановил, что целью поездки был семейных отдых и в удовлетворении жалобы отказал.