Белоусов поручил защитить арсеналы России в зоне досягаемости ВСУ

Министр обороны России Андрей Белоусов поручил обеспечить защиту арсеналов и баз горюче-смазочных материалов в зоне досягаемости средств поражения ВСУ. Он заявил, что первоочередные меры уже были приняты.

«В кратчайшие сроки уже были приняты первоочередные меры. Ликвидированы места открытого хранения, проведена маскировка, созданы мобильные огневые группы, налажена система взаимодействия с ПВО»,— сказал глава Минобороны, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства.

Андрей Белоусов добавил, что распределенная, эшелонированная сеть складов должна заменить крупные базы комплексного хранения. По его словам, это изменит систему логистики и способы доставки военных грузов.

Говоря о развитии логистики, министр обороны заявил, что в 2024 году «в максимально сжатые сроки развернуты дополнительные ремонтные подразделения вблизи линии фронта». Помимо ремонта они также занимаются оборудованием техники средствами защиты.