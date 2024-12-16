Импорт иномарок в Челябинскую область увеличился в семь раз

За 11 месяцев 2024 года жители Челябинской области ввезли в регион около 400 автомобилей иностранного производства. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Среди жителей региона по спросу лидируют иномарки китайского производства — они составляют 62% от общего объема ввоза. При этом интерес к таким автомобилям за год увеличился в 32,8 раза — если в 2023 году из Китая было импортировано семь машин, то в этом уже 230. Общая сумма таможенных пошлин и налогов, уплаченных физическими лицами за ввезенные из-за границы автомобили, составила 446 млн руб.

Виталина Ярховска