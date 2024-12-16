Нижегородец Сергей Соколов погиб в ходе спецоперации

Житель города Ветлуга Нижегородской области Сергей Соколов погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Прощание состоится 17 декабря, сообщили в районной администрации.

Отпевание начнется в 10:30 в храме во имя Св. Живоначальной Троицы на улице Алешкова. В 11:10 на Братской площади пройдет траурный митинг.

Президент Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.

Ирина Николаева