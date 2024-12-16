В Самаре мигрант-нелегал пытался дать взятку полицейским на станции Пятилетка

Сотрудники Самарского линейного отдела полиции на железнодорожной станции Пятилетка выявили иностранного гражданина, нарушившего правила въезда в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Волга», нелегалом оказался 41-летний житель Узбекистана. В ходе составления административного материала иностранец пытался дать взятку полицейским в размере 5 тыс. руб. Отделом дознания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Железнодорожный суд Самары постановил заключить мигранта под стражу.

В транспортной полиции отметили, что регулярно проводят проверки иностранных граждан с целью выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства.

Андрей Сазонов