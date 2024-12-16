Суд изъял землю у покинувшего Россию ярославского бизнесмена

Арбитражный суд Ярославской области обратил взыскание на земельный участок бывшего ярославского радиожурналиста, общественного деятеля и индивидуального предпринимателя Данилы Бедяева, сейчас живущего за пределами России. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Данила Бедяев известен работой на радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» (закрылась в 2019 году). Он был кандидатом на пост мэра в 2018 году, а также занимался выдвижением кандидатуры Ярославля на конкурс «Молодежная столица Европы» в 2021 году.

В суд обратилось Специализированное отделение судебных приставов по Ярославской области на основании исполнительного производства. Как следует из решения, долг по налогам предпринимателя на 17.11.2023 года составлял 220,5 тыс. руб. основного долга и 16 тыс. руб. по исполнительскому сбору.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с заявлением об обращении взыскания на имущество, принадлежащее на праве собственности ответчику. Оценивая материалы дела, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению»,— говорится в решении суда.

Приставы обнаружили, что в собственности должника есть земельный участок площадью 400 кв.м. в Тутаеве, на который и наложено взыскание. Это означает, что земля может быть продана для погашения долгов. Также с предпринимателя взыскана госпошлина. Данила Бедяев в разговоре с корреспондентом «Ъ-Ярославль» сказал, что долги накопились из-за невозможности прекратить деятельность ИП из-за рубежа.

«К сожалению, у меня не было возможности закрыть деятельность ИП и накопились долги по взносам. С другой стороны, как я выяснил сейчас из открытых источников, изъятие земельных участков со стороны ФССП применяется относительно редко и выглядит несоразмерно. Это вызывает у меня вопросы и подозрения в предвзятости. На каком основании принимается столь радикальное решение при долге в 220 тысяч рублей? Кто-то проводил рыночную оценку участка?»,— сказал Данила Бедяев.

Ответчик намерен обжаловать судебное решение.

Антон Голицын