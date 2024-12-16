Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд изъял землю у покинувшего Россию ярославского бизнесмена

Арбитражный суд Ярославской области обратил взыскание на земельный участок бывшего ярославского радиожурналиста, общественного деятеля и индивидуального предпринимателя Данилы Бедяева, сейчас живущего за пределами России. Сведения об этом содержатся в картотеке арбитражных дел.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Данила Бедяев известен работой на радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» (закрылась в 2019 году). Он был кандидатом на пост мэра в 2018 году, а также занимался выдвижением кандидатуры Ярославля на конкурс «Молодежная столица Европы» в 2021 году.

В суд обратилось Специализированное отделение судебных приставов по Ярославской области на основании исполнительного производства. Как следует из решения, долг по налогам предпринимателя на 17.11.2023 года составлял 220,5 тыс. руб. основного долга и 16 тыс. руб. по исполнительскому сбору.

«Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с заявлением об обращении взыскания на имущество, принадлежащее на праве собственности ответчику. Оценивая материалы дела, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению»,— говорится в решении суда.

Приставы обнаружили, что в собственности должника есть земельный участок площадью 400 кв.м. в Тутаеве, на который и наложено взыскание. Это означает, что земля может быть продана для погашения долгов. Также с предпринимателя взыскана госпошлина. Данила Бедяев в разговоре с корреспондентом «Ъ-Ярославль» сказал, что долги накопились из-за невозможности прекратить деятельность ИП из-за рубежа.

«К сожалению, у меня не было возможности закрыть деятельность ИП и накопились долги по взносам. С другой стороны, как я выяснил сейчас из открытых источников, изъятие земельных участков со стороны ФССП применяется относительно редко и выглядит несоразмерно. Это вызывает у меня вопросы и подозрения в предвзятости. На каком основании принимается столь радикальное решение при долге в 220 тысяч рублей? Кто-то проводил рыночную оценку участка?»,— сказал Данила Бедяев.

Ответчик намерен обжаловать судебное решение.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...