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В Татарстане предложили не выделять земли для парковки электросамокатов

В Татарстане предложили не выделять земельные участки для парковки электросамокатов. С соответствующей инициативой выступил министр внутренних дел республики Дамир Сатретдинов, сообщает «Реальное время».

В Татарстане предложили не выделять земли для парковки электросамокатов

В Татарстане предложили не выделять земли для парковки электросамокатов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Татарстане предложили не выделять земли для парковки электросамокатов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Господин Сатретдинов сообщил, что за 11 месяцев 2024 года зафиксировали 38 ДТП с электросамокатами. В результате происшествий 39 человек получили травмы различной степени тяжести. Один из участников ДТП погиб. Ранее происшествие с погибшим было зарегистрировано в 2021 году.

Сейчас в Татарстане зарегистрировали почти 8,6 тыс. электросамокатов. В 2023 году их число составляло около 6,4 тыс.

Диана Соловьёва

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