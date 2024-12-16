«"Биоган" близок к 3D-принтерам, работающим по методу лазерной стереолитографии»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о принципе работы прибора, который сможет помочь в лечении хронических кожных заболеваний и язв.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Российские ученые разрабатывают портативный биопринтер. Прибор предназначен для лечения незаживающих ран, хронических кожных заболеваний, включая диабетические язвы, а также для улучшения методов терапии. Над проектом с названием «Биоган» ведут совместную работу Институт регенеративной медицины, Клиника кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова, а также Дизайн-центр гибкой биоэлектроники Сеченовского университета. Как будет функционировать устройство, которое только прошло стадию прототипа? Биопринтер, конечно, не распечатывает новую кожу, как бытовой принтер для бумаги. По принципу действия «Биоган» ближе к 3D-принтерам, работающим по методу лазерной стереолитографии, когда жидкий полимер твердеет под воздействием излучения.

Но, пожалуй, наиболее емкий и точный пример — это двухкомпонентный клей. Так называемые биочернила, которые потом и превращаются в кожу, состоят из пары основных компонентов, каждый из которых хранится в отдельном картридже. В одном гидрогель на основе желатина с клетками самого пациента, а также внеклеточными везикулами (это крошечные структуры, способствующие заживлению). Во втором картридже так называемые сшивающие агенты, то есть вещества, которые ускоряют процесс затвердевания гидрогеля при смешивании с ним. Под воздействием низкоинтенсивного излучения в красном и ближнем инфракрасном диапазоне процессы регенерации ускоряются, и пациент получает прочную гелеобразную структуру, которая по своим свойствам очень напоминает человеческую кожу.

Как отмечают разработчики, среди преимуществ гидрогеля его эффективное заполнение ран. Это в перспективе заметно поможет пациентам с большими язвами на теле. Сейчас ученые работают над системой контроля климата в устройстве, поскольку «Биоган» требует поддержания постоянной температуры для транспортировки клеток. В последствии планируются тестирования изобретения, которые решено провести на минипигах, поскольку кожа этих животных схожа с человеческой.

Александр Леви