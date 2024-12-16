Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает об общественных пространствах на крыше жилых комплексов премиум- и делюкс-класса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эксплуатируемая кровля — особое преимущество в сегменте новостроек. Такие решения уже применяются во многих проектах, но пока они все еще довольно редко встречаются. В сегменте первичной жилой недвижимости премиум- и делюкс-класса представлено лишь десять комплексов с эксплуатируемой кровлей. За год премиальный сегмент пополнился только одним новым объектом с такой опцией, тогда как в делюксе их число осталось неизмененным. При этом за год спрос на жилые комплексы с общественными террасами на крыше вырос на 34%, посчитали специалисты компаний «АЕОН-Девелопмент» и Whitewill.

Суммарный объем предложения в жилых комплексах с эксплуатируемыми кровлями составил почти 1,25 тыс. лотов. В среднем квадратный метр в таких домах обойдется в 850 тыс. руб. Старты новых проектов, а также востребованность жилых кварталов с большим разнообразием общественных пространств способствовали росту спроса. В 2024 году было подписано почти на 35% больше сделок в комплексах с эксплуатируемой крышей, чем за 2023 год. В делюкс-классе представлено всего два таких жилых комплекса, в этих проектах экспонируется 17 лотов со средневзвешенной ценой предложения 2,36 млн руб. за кв. м. Подобный формат является редким для Москвы, тем не менее довольно востребованным, отмечают брокеры. Эксплуатируемую кровлю достаточно сложно организовать технически, поэтому в некоторых домах в качестве альтернативы проектируют общественные террасы для жителей либо пространства для общего пользования.

Светлана Бардина