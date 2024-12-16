Микромозаика в замкнутом круге

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о Луиджине Рек, которая создает микромозаику для ювелирных украшений и объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Giuseppe Siervo Фото: Giuseppe Siervo

Недавно я познакомилась с художницей, которая владеет очень редким ремеслом микромозаики. Она одна из пяти лучших мастеров в мире. Зовут ее Луиджина Рек. Родилась она в Орте, а живет в Риме. Работает как независимая мастер, а также сотрудничает с компаниями, создавая микромозаики для ювелирных украшений, часов и объектов.

Я, если честно, казалось, знала, как создается микромозаика, но в той части, где элементы нарезаются из уже вытянутых палочек стекла, и составляются по цветам. Для меня было новостью, что, оказывается, базовых цветов, которые сначала нужно смешать и растопить, чтобы составить необходимые оттенки, всего восемь. А еще, что материал в этих базовых цветах бывает в формах с разным профилем.

И надо учитывать, какой из них ты выбираешь, чтобы элементы состыковывались дальше. Но это технические сложности. А вот что по-настоящему грустно — профессия исчезает. Как говорит Луиджина, молодые вообще не идут, потому что обучаться слишком долго. Чтобы стать хорошим мастером, нужно потратить несколько лет. А молодые мастера хотят осваивать те ремесла, которые позволят им зарабатывать деньги уже через несколько месяцев.

Вторая проблема — и учить сложно, потому что долго. И, как говорит Луиджина, она работает как независимый мастер, у нее есть лимитированное количество часов в дне, в неделе. И если отдавать их преподаванию, то теряется заработок. Получается замкнутый круг исчезновения профессии. Но все-таки сейчас, с 2025 года, Рек начинает преподавать в Италии. Так что хочется верить, что найдутся достойные ученики.