Выдача кредитов в Ростовской области сократилась на 21,9%

В Ростовской области в ноябре было выдано 54,4 тыс. потребительских кредитов, что на 21,9% меньше показателя октября (69,9 тыс. кредитов). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в России в ноябре было выдано 1,7 млн потребкредитов, что на 21% ниже показателя октября (2,15 млн). Больше всего кредитов было выдано в Москве (101,1 тыс.), Московской области (81,5 тыс.), Краснодарском крае (66,4 тыс.) и в Свердловской (56,1 тыс. ед.) обалсти. Ростовская область с показателем 54,4 тыс. кредитов находится на пятом месте.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что к высоким темпам «охлаждения» рынка необеспеченного кредитования привела жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка России.

«В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям»,— отметил господин Волков, его слова приводятся в сообщении.

Кристина Федичкина