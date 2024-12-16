В Ростове бывшая богодельня признана памятником культурного наследия
Здание дома № 52 на ул. Баумана в Ростове утверждено как охраняемый объект культурного наследия регионального значения (памятник). Соответствующее постановление принято донским Комитетом по охране объектов культурного наследия. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
Согласно постановлению, памятнику присвоено официальное название «Здание богодельни при Старообрядческом Покрово-Ильинском соборе, построенной на средства Н. А. Панина».
Здание было построено в 1911 году.
По данным открытых источников, в настоящее время в здании располагается Региональный центр управления многоквартирным жилым фондом.