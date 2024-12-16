Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какой процент граждан помнит номер своей машины, а также выбирает автомобили с механической коробкой передач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Продолжается подведение итогов автомобильного года, и в публичное поле попадает самая разная статистика, в том числе и та, смысл которой не всегда понятен. Так, коллеги с сайта «Дром» провели опрос и зачем-то выяснили, что подавляющее большинство российских автовладельцев помнят номер своего автомобиля — таких оказалось 78%. В Санкт-Петербурге внимательных больше, чем в Москве, а хуже всего с памятью почему-то у жителей Волгоградской и Воронежской областей — там госномер своей машины знает лишь каждый десятый.

Впрочем, запомнить буквы и цифры на автомобиле, который видишь ежедневно, вероятно, несложно. Но эти навыки, конечно же, не идут ни в какое сравнение с внимательностью бабушек, которые сидели у подъездов в советское время. Помните, как в фильме «Бриллиантовая рука» гражданка сходу назвала сотруднику милиции номер машины, на которой уехал ее сосед, Семен Семенович Горбунков, — «28-70 ОГО»? Правда, некоторые потом говорили, что в номере этом была зашифрована цена оного из ключевых продуктов нашей жизни. В начале 60-х «поллитра» подорожала до 2 руб. 87 коп. То есть действительно «ого!»

Еще одно не менее важное открытие сделали эксперты «СберАвто». Они сообщили, что, оказывается треть российских автовладельцев предпочитает автомобили с механической коробкой передач. Если точно, 37% приобретенных у нас в 2024 году автомобилей были «на ручке». Говорит ли это о том, что столь значительная часть отечественных водителей предпочитает спортивный стиль вождения и хочет самостоятельно управлять работой трансмиссии? Вероятно, есть и такие. Но правильный ответ, скорее всего, лежит в другой плоскости. Лидером продаж у нас является продукция марки Lada, на которой «автоматы» приживаются с трудом и не всегда. Можно найти механические коробки и на китайских автомобилях, как правило, недорогого сегмента, таких как Kaiyi X3 или BAIC U5 Plus. Так что речь скорее надо вести не о предпочтениях, а о недостатке средств на покупку автомобиля с двумя педалями.

Дмитрий Гронский