Суд вынес приговор организаторам незаконной миграции в РФ под видом лечения

В Ярославской области суд вынес приговор трем организаторам канала незаконной миграции под видом лечения в санатории Углича. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что 40-летний Салахутдинов находил иностранцев, а две сотрудницы санатория, Богомазова и Кундыкина, за деньги оформляли для них фиктивные приглашения на въезд в РФ, подтверждения бронирования и договоры о лечении в санатории. Как сообщалось ранее, таким образом были оформлены приглашения для более чем 200 иностранных граждан.

Угличский суд признал участников виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Все получили условные сроки с испытательным на 2-2,5 года.

Алла Чижова