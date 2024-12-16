«Дзержинский силикатный завод» законсервировал основное производство до лета

В ООО «Дзержинский силикатный завод» из Нижегородской области прокомментировали ситуацию с закрытием предприятия. Ранее в соцсетях появилась информация о том, что работников не пустили на завод, а двери оказалась опечатанными. После публикаций гострудинспекция начала проверку по вопросам оплаты труда.

На предприятии рассказали, что в октябре собственник группы компаний силикатных заводов принял решение о модернизации и расширении производства, подписаны и оплачены контракты на поставку оборудования для производства извести. Однако из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ сроки поставки оборудования и работ сместились. Контрагентам, поставщикам и покупателям в ноябре отправили информационные письма об изменении графика отгрузки продукции. Затем было принято решение о консервации основного производства на зимний и весенний период. Предприятие опечатано «в целях предотвращения хищений на длительный простой».

По информации компании, работникам завода, написавшим заявление на увольнение по собственному желанию, предложили варианты работы на других предприятиях строительного комплекса, так же довели информацию о заключении контрактов с Минобороны в зоне СВО. На заводе заверяют, что все обязательства перед работниками, налоговой службой, контрагентами и поставщиками будут выполнены, а финансовые платежи по всем договорам проводят ежедневно. В ближайшее время ожидается подписание графика погашения задолженностей. О сроках возобновлении производства завод обещает разместить информацию в прессе.

Дзержинский силикатный завод — предприятие полного технологического цикла выпуска силикатной продукции (кирпич, блоки силикатные, плиты ПГП различных форм). Предприятие было основано в 1930 году. По данным ЕГРЮЛ, сейчас его руководителем и учредителем выступает Леонид Решетников.

Галина Шамберина