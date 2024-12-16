ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» отремонтировало ЛЭП по новой технологии

Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго» впервые в энергосистеме Башкирии отремонтировали кабельную линию электропередачи с применением технологии заморозки жидким азотом.

Аварийно-восстановительные работы на КЛ 110 кВ «ПС Глумилино - ПС Краснодонская, 2 ц.»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Новая технология была применена для поиска места протечки маслонаполненного кабеля 110 кВ в кабельной линии (КЛ) электропередачи 110 кВ «ПС Глумилино - ПС Краснодонская». КЛ находится в эксплуатации 27 лет. В этом году во второй цепи было зафиксировано постепенное снижение давления масла, что свидетельствовало о повреждении. Специалисты ПО «УГЭС» вместе с подрядной организацией провели аварийно-восстановительные работы, найдя повреждение новым методом. Этот метод позволяет создать масляную пробку в канале кабеля и по разнице давления определить место повреждения.

Новая технология существенно ускоряет поиск места повреждения и, соответственно, сокращает сроки ремонта. Ремонтные работы стартовали 28 ноября и завершились 12 декабря. Ремонт КЛ позволил повысить надежность работы энергосистемы столицы Башкирии.

ООО «Башкирэнерго»