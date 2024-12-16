В Казани возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего, занимавшегося оформлением одного из торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани возбудили уголовное дело после смерти рабочего во время оформления ТЦ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани возбудили уголовное дело после смерти рабочего во время оформления ТЦ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 13 декабря бригада рабочих занималась оформлением одного из торговых центров Казани. Работники начали передвигать 12-метровые леса с находившимся на них коллегой. Во время перемещения конструкция обрушилась. Потерпевший получил травмы. Через несколько часов рабочий скончался в больнице.

В СК возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности. Сотрудники следствия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва