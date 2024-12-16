Под Тюменью автомобиль съехал в кювет, два человека погибли

В понедельник, 16 декабря, на 29-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский автомобиль Peugeot съехал в кювет и врезался в дерево, в результате аварии два человека погибли и еще два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль Peugeot съехал в кювет и врезался в дерево в Тюменском районе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области Автомобиль Peugeot съехал в кювет и врезался в дерево в Тюменском районе

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

«В Тюменском районе произошло ДТП. 46-летний водитель наехал на препятствия в виде дерева. В результате ДТП 71-летняя и 69-летняя пассажирки скончались на месте, а 46-летний водитель и 42-летняя пассажирка доставлены в медицинское учреждение с травмами»,— рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции «Тюменский» Андрей Богданов.

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением.

Анастасия Лесникова