На 22 рейсах пригородных электричек в Сочи добавят дополнительные вагоны

В Сочи добавят дополнительные вагоны на 22 популярных рейсах пригородных электричек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин по итогам встречи с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Задориным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На рабочей встрече с начальником Северо-Кавказской железной дороги Сергеем Александровичем Задориным обсудили развитие пригородного железнодорожного сообщения и обеспечение пассажирских перевозок на новогодних праздниках. На зимних каникулах нагрузки на транспортную систему ощутимо возрастут. К датам число поездов дальнего следования в направлении Юга увеличат»,— сообщил господин Прошунин.

Также, по словам мэра, ведется необходимая работа по улучшению инфраструктуры. В 2024 году сотрудники СКЖД обновили пути на перегоне Сочи — Мацеста. Передвижение, как отметил глава Сочи, стало более комфортным и скоростным.

Стороны в ходе встречи обсудили и взаимодействие при ликвидации нештатных ситуаций. Андрей Прошунин выразил уверенность в том, что сотрудничество и впредь будет эффективным.

Вячеслав Рыжков