Суд отказал Загорскому трубному заводу во взыскании 4 млрд рублей с ММК

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил иск АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ, Московская область) к ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) о взыскании более 4 млрд руб. Но частично удовлетворил встречное требование в размере 1,4 млрд руб. Информация о решении, принятом на заседании 16 декабря, размещена в картотеке арбитражных дел.

«В иске отказать полностью, встречный удовлетворить частично»,— говорится в материалах дела. Решение пока не опубликовано.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае этого года Загорский трубный завод подал иск о взыскании с ответчика более 5 млрд руб. убытков по договору поставки продукции ПАО «ММК» от 12 ноября 2019 года и неустойку в размере почти 400 млн руб. Магнитогорский металлургический комбинат предъявил встречное требование о взыскании неустойки 1,4 млрд руб. из-за неисполнения обязательств ЗТЗ по размещению заказов в объеме 204,2 тыс. т с апреля по декабрь 2023 года.

Согласно материалам дела, в процессе рассмотрения дела истец снизил сумму требований с 5,4 до 4 млрд руб. — до 3,6 млрд руб. убытков и 349,5 млн неустойки.