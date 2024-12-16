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В Екатеринбурге стартовала благотворительная акция «Елка желаний»

В Екатеринбурге стартовала благотворительная акция «Елка желаний». В этом году в Свердловской области акция проходит при поддержке «Движения Первых» и волонтерского центра РМК «Сила Урала». С середины ноября активисты получили уже более 2 тыс. писем от детей из Свердловской области.

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

Директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников отметил, что с каждым годом количество участников акции увеличивается: в прошлом году было исполнено свыше 1,4 тыс. желаний.

Первую «Елку желаний» установили на турнире по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 21. В первый день акции было снято около 150 шаров, среди первых участников были бойцы клуба «Архангел Михаил» и призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов. До конца декабря в Екатеринбурге установят три «Елки желаний», а акция продлится до конца февраля. Волонтеры могут снять шары на любом из установленных елок, и исполнение желания предоставляется на целый год.

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